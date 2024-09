PRIMAVERA 2, 1^ GIORNATA | BENEVENTO-PERUGIA 3-0

Benevento, sabato 14 settembre 2024 – ore 15 – centro sportivo Avellola -1^ giornata Campionato Primavera 2

BENEVENTO: Giangregorio, Fastiggi, Ciurleo (40′ st Sasso), Avolio (40′ st Guerra), Eletto, Marrone, Politi, Donatiello, Francescotti, Sessa (28′ st Milucci), Balzano (17′ st Polverino). A disp.: Verdicchio, Mirashi, Festino, Borrelli, Rucci. All.: Gennaro Iezzo

PERUGIA: Romagnoli, Cottini, Rondolini, Belloni (40′ st Gambini), Dottori (22′ st Bussotti), Ambrogi, Sadetinov, Rossi (22′ st Napolano), Berta (10′ st Papa). A disp.: Belia, Brunori, Calzoni, Diouf, Giorgetti, Massari, Pirani, Perugini. All.: Moll Moll Juan

ARBITRO: Gabriele Iurino Venosa (Stefano Vito Martinelli e Fabio Contatore di Molfetta)

RETI: 15′ pt Donatiello (B), 2′ st Sessa (B), 48′ st Guerra (B).

NOTE: Ammoniti: Marrone (B)

BENEVENTO – Inizia con una sconfitta il campionato della Primavera biancorossa che perde 3-0 in casa del Benevento.

Il Perugia inizia bene ma non concretizza e il Benevento ne approfitta con Donatiello che va a segno con un tiro dal limite dell’area deviato da un difensore. I biancorossi non si demoralizzano e riprendono il pallino del gioco in mano con Barberini che sulla sinistra crea più di un pericolo alla porta avversaria. La prima frazione si chiude 1-0 per i locali.

La ripresa si apre con il raddoppio dei giallorossi con Sessa che all’interno dell’area piccola insacca di testa. È Barberini il più pericoloso ma il suo tentativo, dopo aver saltato due uomini, finisce di poco fuori. Alla mezz’ora Rondolini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, scolpi sci di testa ma Giangregorio devia la palla che colpisce la traversa ed esce. Nel recupero Guerra chiude i conti approfittando di un rimpallo fortuito segnando da due passi. Prima del fischio finale altro legno per il Perugia, incrocio dei pali colpito da Ambrogi con un tiro da fuori area.

Il commento del tecnico Juan Moll Moll al termine dell’incontro.

