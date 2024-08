PRIMAVERA | 0-0 IL TEST CONTRO IL CENTALLO

Centallo (Cuneo) – Finisce a reti bianche il terzo test della Primavera di Moll Moll contro il Centallo (squadra di Serie D) in una partita che ha visto la squadra di casa soffrire per tutta la durata del match.

La formazione biancorossa ha imposto il proprio gioco per 90’ e con un buon ritmo, svariate le occasioni da goal ma alla fine il risultato non si è sbloccato. In mezzo al campo i giovani grifoni sono stati sempre propositivi, tenendo quasi sempre la palla e creando i presupposti per andare a rete mancando però di precisione.

Il vento e le condizioni atmosferiche avverse non hanno condizionato la squadra biancorossa che è riuscita a dare ottime indicazioni al mister che a fine gara ha mostrato soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi.

Per la giornata di Ferragosto, dopo la seduta del mattino, pomeriggio di riposo in alta quota con la visita alla cittadina di Sauze d’Oulx (nella foto).

Sabato 17 agosto ultimo test del ritiro. Alle ore 17 a Bardonecchia amichevole contro il Torino Under 18.