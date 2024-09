PRESENTATO IL SECOND SPONSOR CENTRAL ENERGY

Perugia, 24 settembre 2024 – Per il quarto anno consecutivo Central Energy sarà al fianco dell’AC Perugia Calcio, in questa stagione come second sponsor.

La firma è avvenuta nella sede biancorossa alla presenza del Presidente Javier Faroni e dei fratelli Antonini, Emanuele e Claudio, amministratori di Central Energy.

Central Energy è fornitore luce e gas a livello nazionale con un’offerta personalizzata a misura del cliente ma mantenendo sempre un’ottica globale, con i giusti strumenti per un consumo consapevole e con offerte chiare e trasparenti, garantendo condizioni economiche vantaggiose e di risparmio. Un’offerta arricchita da fornitura di stazioni, colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici.

Emanuele Antonini, amministratore unico, ha così dichiarato:

“Rinnoviamo la partership con il Perugia perché prima di tutto non siamo imprenditori ma tifosi biancorossi da sempre e abbiamo fiducia nella nuova proprietà. Accostare il nostro marchio a quello del Perugia è per noi motivo di soddisfazione”.

Javier Faroni, Presidente AC Perugia Calcio:

“Siamo estremamente soddisfatti di poter continuare il nostro percorso insieme a Central Energy. Il sostegno di aziende come questa è fondamentale per permetterci di perseguire i nostri obiettivi e portare in alto i colori del Perugia nel panorama calcistico nazionale”.