PRESENTATO IL MAIN SPONSOR VITAKRAFT

Perugia, 20 settembre 2024 – Anche per la stagione sportiva 2024/2025 Vitakraft sarà sul petto delle gloriose maglie dell’AC Perugia Calcio come main sponsor.

La firma è avvenuta al museo alla presenza del Presidente biancorosso Javier Faroni, dell’amministratore delegato di Vitakraft Italia Claudio Sciurpa e del responsabile marketing online Vitakraft Thomas Sciurpa.

Per Vitakraft è la sesta stagione al fianco dei colori biancorossi. Una partnership che si è rafforzata nel tempo per un’azienda che da oltre 180 anni è leader nella produzione di snack e prodotti per animali da compagnia con un’accurata selezione delle materie prime, controlli qualitativi sistematici e investimenti in ricerca e sviluppo, che contribuiscono ad elevare la qualità del marchio.

Un’impresa la cui filiale italiana ha sede a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

Claudio Sciurpa, amministratore delegato Vitakraft Italia SpA:

“Continua il nostro impegno nel Perugia Calcio. Oggi più che mai la società ha bisogno di un sostegno importante soprattutto con l’avvento del Presidente Faroni. Ci sono le basi per un buon campionato, le prospettive sono buone, siamo ottimisti”.

Javier Faroni, Presidente AC Perugia Calcio:

“Ringrazio Claudio Sciurpa che dopo tanti anni continua a sostenere il Grifo. Il suo supporto non è importante solo come main sponsor ma anche come esperienza e conoscenza nel mondo dello sport. In questi periodi finanziari difficili trovare società che aumentano il proprio impegno economico è molto importante per me e tutto il Club”.

