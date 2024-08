Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti per la gara Pineto-Perugia (domenica 18 agosto ore 20 stadio “Pavone-Mariani”)

CAPIENZA SETTORE OSPITI: 500

COSTO: € 13,00 (incluso diritto di prevendita tariffa unica)

CIRCUITO DI VENDITA: postoriservato.it e punti vendita tutta Italia postoriservato.it

www.postoriservato.it