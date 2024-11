PIERLUIGI COLLINA TESTIMONIAL DELLA NUOVA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE LILT FOR MEN

Fino al 1° dicembre associazioni e ambulatori LILT organizzano visite e incontri informativi dedicati alla prevenzione delle patologie tumorali della sfera genitale maschile

Firenze, 27 novembre 2024. Novembre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, un’occasione preziosa per accendere i riflettori su un tema di fondamentale importanza per la salute pubblica. In questo contesto, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – lancia la nuova campagna di sensibilizzazione LILT for MEN dal claim Fallo per la tua salute, che vede come protagonista un testimonial d’eccezione: Pierluigi Collina. Icona internazionale del calcio e simbolo di integrità sportiva, Collina assume il ruolo di ambasciatore LILT per la prevenzione oncologica maschile, incarnando il forte legame tra sport e salute.

Alza il braccio e fischia con determinazione, come tante volte ha fatto nella sua carriera arbitrale. Ma questa ammonizione di Pierluigi Collina ha un significato tutto diverso: è un avvertimento per tutti gli uomini che rimandano i controlli urologici a non ripetere il comportamento “scorretto”, ma piuttosto ad attivarsi per prevenire i tumori maschili.

Un gesto compiuto con un insolito cartellino di colore blu, proprio come la campagna del mese di novembre, e dotato di un ribbon, simbolo di tante battaglie per la salute.

«Il cartellino blu, con il piccolo ribbon tipico delle iniziative a favore della salute, – commenta Collina – è per “ammonire” gli uomini su quanto sia importante la prevenzione e l’effettuare controlli periodici che potrebbero consentire di individuare eventuali patologie ad uno stato ancora iniziale e quindi più facilmente risolvibili. Credo che lo sport abbia il compito di essere d’aiuto a campagne di sensibilizzazione come quella portata avanti dalla LILT e sono molto contento di poter offrire il mio contributo».

Il volto di Pierluigi Collina e il cartellino blu entreranno in trenta stadi di Serie C NOW durante la 17ª giornata di Campionato.

In campo, l’arbitro consegnerà il cartellino blu ai capitani delle squadre che lo esibiranno alla squadra e al pubblico, mentre lo speaker dello stadio racconterà il significato del gesto di prevenzione promosso dalla campagna e i led di bordocampo mostreranno la grafica dedicata.

Attraverso questa campagna, la LILT mira a diffondere un messaggio chiaro: la prevenzione non è un atto occasionale, ma un impegno costante, strettamente legato a stili di vita sani e consapevoli.

«Le statistiche dimostrano purtroppo che gli uomini, rispetto alle donne, tendono a trascurare il proprio stato di salute, ritardando i controlli preventivi che potrebbero fare la differenza con la diagnosi precoce di molte patologie oncologiche» afferma il Presidente nazionale della LILT, Francesco Schittulli. «Con campagne come LILT for Men, intendiamo non solo promuovere l’importanza della prevenzione, ma anche generare un cambiamento culturale. Lo sport, rappresentato da una figura così prestigiosa e rispettata come Pierluigi Collina, diviene il veicolo ideale per trasmettere questo messaggio, specie tra i più giovani».

Fino al 1° dicembre, in tutta Italia, le Associazioni territoriali della LILT daranno vita a numerose iniziative dedicate alla prevenzione oncologica maschile, tra cui visite organizzate, incontri formativi e la diffusione opuscolo illustrativo indispensabile per educare e informare sugli specifici tumori che colpiscono esclusivamente gli uomini.

Fallo per la tua salute non è solo uno slogan, ma un invito concreto a fare prevenzione, a prendersi cura di sé e ad abbattere i pregiudizi culturali che spesso allontanano gli uomini dai controlli medici.