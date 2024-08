Perugia, 22 agosto 2024 – Sarà il signor Felipe Savatore Viapiana della sezione di Catanzaro a dirigere Pianese-Perugia, gara valida per la 1^ giornata del campionato Serie C NOW in programma sabato 23 agosto 2024 alle ore 18 allo stadio Comunale di Piancastagnaio.

A coadiuvarlo gli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Mattia Morotti di Bergamo. Quarto ufficiale sarà Gianmarco Vailati di Crema.