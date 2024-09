Sono in vendita i biglietti partita PESCARA – PERUGIA, valevole per la 5^ giornata del campionato Serie C NOW, in programma lunedì 23 settembre, alle ore 20:30, allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara.

Circuito di vendita Ciaotickets

CURVA SUD SETTORE OSPITI (capienza circa 800 posti)

(capienza circa 800 posti) Settore ospiti t ariffa unica 10,00 euro (+ spese di commissioni)

(+ spese di commissioni) Chiusura delle venite fissata per le ore 19 di domenica 22 settembre