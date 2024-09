PESCARA-PERUGIA | I NUMERI DELLA GARA

Sono 23 i precedenti ufficiali fra le due squadre in Abruzzo: 6 i successi biancazzurri (ultimo 2-1 nel playout di serie B2019/20), 11 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2019/20) e 6 vittorie biancorosse (ultima 1-0 nella serie C dello scorso anno).

Sfida che si è giocata anche a livello di serie A, nella storia: a Pescara si ricordano 2 precedenti nel1977/78 e 1979/80, ambedue finiti 1-1.

OGGI PAOLO ROSSI AVREBBE COMPIUTO 68 ANNI: A Prato nel 1956 nasceva Paolo Rossi, eroe dei Mondiali 1982, dove fu capocannoniere del torneo con 6 reti e secondo triplettista della storia azzurra alla kermesse iridata, dopo Angiolino Schiavio nel 1934. Memorabile ed indimenticabile per i tifosi italiani il pomeriggio del 5 luglio 1982 quando, al Sarrià di Barcellona, i suoi 3 gol surclassarono il grande Brasile, portando gli azzurri in semifinale, poi verso la finale ed il titolo iridato. Ha vestito la maglia Azzurra 48 volte con 20 gol. Rossi ha vinto con la Juventus 2 scudetti, 1 coppa Italia, 1 coppa delle Coppe, 1 coppa Campioni ed 1 Supercoppa europea. Ha giocato anche con Como, Vicenza (promozione in A nel 1976/77), Perugia (in biancorosso ha totalizzato 36presenze e 14 reti tra serie A, coppa Italia e Coppa Uefa nella stagione 1979/80, prima nella storia del Grifone umbro nelle coppe europee), Milan, Hellas Verona. Rossi è scomparso il 9 dicembre 2020. A lui è stato intitolato il centro sportivo biancorosso.

Il Pescara è imbattuto nel girone B dopo 4 turni, 10 punti, 3 successi ed 1 pareggio per i biancazzurri, differenza reti di 7-4, primo posto a braccetto con la Virtus Entella. In coppa Italia di serie C di quest’anno abruzzesi subito out, sconfitti 0-2 in casa nel derby contro il Pineto al primo turno.

Pescara squadra del girone B che migliora maggiormente nelle riprese i suoi risultati con saldo attivo di +6, come l’Entella e segna più reti con subentranti (3, alla pari del Carpi). Quattro dei 7 gol abruzzesi firmati nei 15’ finali di gioco, dal 76’ al 90’ inclusi recuperi.

Biancorossi undicesimi dopo 4 giornate e 5 punti in classifica, grazie ad 1 successo, 2 pareggi ed 1 sconfitta, 7-6 ladifferenza reti, pari merito a Pineto e Lucchese.

In coppa Italia di C 2024/25 biancorossi agli ottavi di finale dopo 2 vittorie esterne, 4-1 a Latina alprimo turno e 2-0 a Pineto, al secondo. Le 6 reti del Grifone firmate da Palsson (3), Montevago (2) eSeghetti (1). Nel turno di novembre il Perugia ospiterà l’Arezzo di mister Troise.

Perugia una delle 7 cooperative del gol nel girone B con 5 marcatori diversi, gli stessi di Vis Pesaro,Rimini, Carpi, Ascoli, Pontedera e Pineto.

Formisano, 34 anni da compiere a novembre, è il tecnico più giovane dei 100 al via nei campionati professionistici 2024/25, uno dei 4 “under 40”, assieme ad Andreoletti (35, Padova), Chiappella (36, Giana Erminio), Fabregas (37, Como).

