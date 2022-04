PERUGIA-TERNANA PRIMAVERA | INFO PER ASSISTERE ALLA GARA

Per assistere alla gara del campionato Primavera 2, Perugia-Ternana, in programma sabato 23 Aprile pv ore 15.00 presso il Centro Sportivo โ€œPaolo Rossiโ€, sarร obbligatorio inviare richiesta di accredito alla mail settore.giovanile@acperugiacalcio.it entro e non oltre venerdรฌ 22 aprile pv alle ore 12:00 con i seguenti dati: