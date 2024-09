PERUGIA-RIMINI | AL VIA LA VENDITA TAGLIANDI

A.C. Perugia Calcio comunica che venerdì 20 settembre 2024 ore 16 inizierà la vendita, in modalità online SOLO PER POSSESSORI DI GRIFO CARD e presso ricevitorie abilitate Ticketone (NO GRIFO CARD), dei biglietti per la gara Perugia-Rimini, in programma giovedì 26 settembre ore 20:45 presso lo stadio “Curi”.

Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

ORARI BIGLIETTERIA: (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria):

lunedì 23 settembre POMERIGGIO ore 16-19 SOLO ABBONAMENTI

martedì 24 settembre POMERIGGIO (ore 16-19) ABBONAMENTI E BIGLIETTI

mercoledì 25 settembre ORE 10-13 e ore 16-19 ABBONAMENTI E BIGLIETTI

giovedì 26 settembre (giorno gara) ORE 10-13 e ore 16-18:45 SOLO BIGLIETTI (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie)

SETTORE OSPITI:

I TAGLIANDI SARANNO IN VENDITA A PARTIRE DA VENERDI 20/09/2024 ORE 16 PER IL SOLO SETTORE CURVA SUD RISERVATO AI SOLI POSSESSORI DELLA TESSERA DEL TIFOSO DEL RIMINI

DIVIETO DI VENDITA SETTORI ORDINARI PER I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI RIMINI

CURVA SUD OSPITI IN VENDITA FINO ALLE ORE 19 DI MERCOLEDI 25 SETTEMBRE

NO VENDITA SETTORE OSPITI IL GIORNO PARTITA AI BOTTEGHINI DELLO STADIO

INCEDIBILITÀ DEL TITOLO

Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita)