PERUGIA-LUCCHESE | I NUMERI DELLA SFIDA

A Perugia sono 12 i confronti nel professionismo fra le due squadre e rossoneri toscani mai vittoriosi: 9 i successi biancorossi (ultimo 3-0 nella serie C dello scorso anno) e 3 pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione 2007/08).

Di fronte due delle 4 squadre del girone B che pareggiano di più, 4 a testa, come Carpi e Pineto.

Ieri 5 ottobre data storica del Perugia: nel 1975 faceva il suo debutto assoluto in serie A “inchiodando” al “Curi” sullo 0-0 il Milan. Sono passati 49 anni.

Perugia squadra più distratta del torneo nei primi 15’ di gara con 3 reti subite su 10 complessive fra 1’ e 15’ di gioco.

Nel nuovo roster della Lucchese spicca l’acquisto del bomber Rocco Costantino, classe 1990, re del gol nei playoff di C dall’entrata in vigore della formula moderna (2017/18), 8 reti, come Brunori e Guerra. In regular season di C la punta nata in Svizzera conta 67 reti in 198 partite.

Perugia che insieme ad Ascoli e Spal segna di più (3 gol) tra il 61′ e il 75′. Prima la Ternana con 4 reti.

Lucchese squadra del girone B che fa meno cambi, 23 su 35 a disposizione in 7 giornate.

Tra Alessandro Formisano e Giorgio Gorgone una sola sfida tecnica, Perugia-Lucchese 3-0 del gennaio 2024, vinta dunque dal mister biancorosso.