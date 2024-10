PERUGIA-LUCCHESE | MERCOLEDI 2 OTTOBRE AL VIA LA vendita tagliandi

A.C. Perugia Calcio comunica che mercoledì 2 ottobre ore 16 inizierà la vendita, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Lucchese, in programma domenica 6 ottobre ore 17:30 presso lo stadio “Curi”.

Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

ORARI BIGLIETTERIA: (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria):

venerdì 4 ottobre dalle ore 16 alle ore 19

sabato 5 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

domenica 6 ottobre dalle 10 alle 15:30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie)

SETTORE OSPITI: curva sud. Si sconsiglia l’acquisto nei settori ordinari. La vendita terminerà sabato 5 ottobre ore 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita). Incedibilità del titolo.