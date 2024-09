PERUGIA-GUBBIO | AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI

A.C. Perugia Calcio comunica che giovedì 12 settembre 2024 ore 14 inizierà la vendita, in modalità online SOLO PER POSSESSORI DI GRIFO CARD e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Gubbio, in programma domenica 15 settembre ore 20:45 presso lo stadio “Curi”.

Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

ORARI BIGLIETTERIA: (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria):

venerdì 13 settembre MATTINA (ore 10-13) : SOLO ABBONAMENTI (no biglietti) POMERIGGIO (ore 16-19) ABBONAMENTI E BIGLIETTI

sabato 14 settembre ORE 10-13 e ore 16-19 ABBONAMENTI E BIGLIETTI

domenica 15 settembre ORE 10-13 e ore 16-18:45 SOLO BIGLIETTI

SETTORE OSPITI:

I TAGLIANDI SARANNO IN VENDITA A PARTIRE DA GIOVEDI’ 12/09/2024 ORE 14 PER IL SOLO SETTORE CURVA SUD E PER TUTTI I RESIDENTI NEL COMUNE DI GUBBIO E NELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO NELLE SEGUENTI RICEVITORIE:

ricevitoria indirizzo numero capl comune regione provinciaa SP – Tabaccheria 2000 – Box Office Toscana Via Beniamino Ubaldi 3 06024 Gubbio Umbria PG SP – Bar Tabacchi Tomassoli di Contrino Margherita Via Cialdini 36 61121 Pesaro Marche PU

PER TUTTI I NON RESIDENTI A GUBBIO O PESARO-URBINO POTRANNO ACQUISTARE E ACCEDERE AL SETTORE OSPITI SOLO ESIBENDO ABBONAMENTO DELLA SOCIETÀ AS GUBBIO O TESSERA DEL TIFOSO GUBBIO.

CURVA SUD OSPITI IN VENDITA FINO ALLE ORE 19 DI SABATO 14 SETTEMBRE

NO VENDITA SETTORE OSPITI IL GIORNO PARTITA AI BOTTEGHINI DELLO STADIO

INCEDIBILITÀ DEL TITOLO

Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita)