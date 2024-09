PERUGIA-GUBBIO 1-1

←

Prev: "C’è entusiasmo. Abbiamo vissuto una settimana piena di curiosità, sono contento dell’atmosfera e dell’ambiente. Non butto via quello che abbiamo fatto in questo primo mese e mezzo. Ci sono stati infortuni casuali e traumatici. Gubbio squadra solida, pratica, che ha subito zero gol, dovremo stare attenti"