PERUGIA-ENTELLA | I NUMERI DELLA GARA

I precedenti: Nei 7 precedenti ufficiali in Umbria fra le due squadre, biancorossi di casa imbattuti contro l’Entella; bilancio di 5 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella C dell’anno scorso) e 2 pareggi (ambedue per 0-0, ultimo nella B 2016/17).

Storica, a suo modo, la prima sfida assoluta al “Curi”, vinta 3-1 dai padroni di casa, nella finale di ritorno della supercoppa di I Divisione Lega Pro, vinta dunque dagli umbri grazie alle reti di Insigne al 45’, provvisorio pareggio di Troiano al 48’, poi le reti vincenti di Filipe al 60’ ed Henty al 81’.

Girone B: record di gol (soprattutto nei 30’ finali), “saltato” il fattore campo – Il girone B di serie C 2024/25 è quello dove finora si sono segnate più reti (197, di cui ben 83 nella mezz’ora finale di gara inclusi recuperi, pari al 42,1% del dato complessivo), unico dei tre raggruppamenti dove finora è “saltato” il fattore-campo essendosi registrati finora – in 80 incontri disputati – 29 vittorie esterne contro le 28 casalinghe. Questo torneo, assieme al girone A, è uno dei due dove ogni squadra ha vinto almeno una partita in 8 giornate.

Perugia, assieme a Carpi e Pescara, una delle 3 cooperative del gol nel girone B: 8 marcatori diversi già in gol per ciascuna compagine.

Biancorossi che ad inizio gara hanno subìto 3 reti nei primi 15’ di gioco, nessuno peggio nel girone B finora.

Perugia che ha segnato 4 delle 12 reti nell’ultimo quarto di gara (al pari di Carpi e Arezzo). Solo il Pescara ha fatto meglio con 5.

L’Entella ha segnato il 50% esatto delle sue reti – 6 su 12 – nei primi 15’ della ripresa, dal 46’ al 60’ di gara.

Le sfide tecniche: Seconda sfida tecnica fra Alessandro Formisano e Fabio Gallo dopo Entella-Perugia 5-0 del 5 marzo scorso in C

Squalificati: Bacchin (1)

Diffidati: Bartolomei (Perugia); Corbari, Di Mario (Virtus Entella)