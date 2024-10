Sarà il signor Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone a dirigere Perugia-Entella, gara valida per la 9^ giornata del campionato Serie C NOW in programma sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17:30 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Emanuele Fumarulo di Barletta e Cosimo Schirinzi di Casarano. Quarto ufficiale sarà Mattia Drigo di Portogruaro.