PERUGIA-CAMPOBASSO 2-1 | gli highlights

Perugia, lunedì 9 dicembre 2024 ore 20:30- Stadio “Renato Curi”- 18^ Giornata Campionato Lega Pro Girone B

PERUGIA: 1 Gemello, 4 Leo, 5 Angella, 6 Giunti, 7 Bacchin (18′ st 20 Ricci), 10 Matos (37′ st 98 Giraudo), 13 Amoran, 23 Lisi, 24 Torrasi (23′ st 16 Bartolomei) 30 Marconi (18′ st 11 Seghetti), 94 Mezzoni. A disp: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 2 Viti, 3 Morichelli, 19 Palsson, 33 Agosti, 45 Sylla, 47 Squarzoni, 67 Plaia, 73 Polizzi. All.: Lamberto Zauli

CAMPOBASSO: 22 Forte F., 4 Celesia, 5 Mondonico, 9 Di Nardo (35′ st 11 Spalluto), 14 Baldassin (29′ st 7 Forte R.), 18 Pierno, 19 Morelli, 23 Pellitteri (35′ st 36 Serra), 28 Prezioso ( 23′ st 27 D’Angelo), 33 Mancini (35′ st 25 Calabrese), 73 Di Stefano. A disp: 1 Guadagno (GK), 3 Haveri, 6 Benassai, 17 Lombari, 21 Barbato. All.: Piero Braglia

ARBITRO: Mattia Nigro di Prato (Emanuele Bracaccini di Macerata e Tommaso Tagliaferro di Caserta) IV UFFICIALE: Vittorio Palma di Napoli

RETI: 25′ st e 37′ st 11 Seghetti, 45′ st 25 Calabrese (C)

NOTE: Serata fredda e piovosa. Presenti 3424 spettatori ( di cui 288 ospiti). Espulso al 28′ del st il n.4 Celesia (C) per doppia ammonizione. Espulso al 35′ del st il n.94 Mezzoni per doppia ammonizione. Ammoniti:Costa (Vice All. Perugia), Prezioso (C), Pellitteri (C) , Matos

FOTO: Settonce (vietata riproduzione)