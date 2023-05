PERUGIA-BENEVENTO | ANCHE PER QUESTA GARA RIDUZIONE DEL 50% DEL PREZZO DEI BIGLIETTI

Perugia, 15 maggio 2023 – In attesa della decisioni del Gos in merito alla vendita dei biglietti, A.C. Perugia Calcio informa che in occasione di Perugia-Benevento, in programma venerdì 19 maggio ore 20:30 presso lo stadio “Curi”, proseguirà l’iniziativa di riduzione del 50% del prezzo di tutti i tagliandi in tutti i settori (ad eccezione di quello ospiti).