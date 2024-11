Sarà il signor Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino a dirigere Perugia-Arezzo, gara valida per la 16^ giornata del campionato Serie C NOW in programma venerdì 22 novembre 2024 alle ore 20:30 allo stadio “Curi“.

A coadiuvarlo gli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Federico Fratello di Latina. Quarto ufficiale sarà Simone Gavini di Aprilia.