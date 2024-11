A.C. Perugia Calcio comunica che giovedì 14 novembre ore 16 inizierà la vendita, SOLO ONLINE PER I POSSESSORI di GRIFO CARD, dei biglietti per la gara Perugia-Arezzo in programma venerdì 22 novembre ore 20:30 presso lo stadio “Curi”.

Altre informazioni verranno comunicate nei prossimi giorni.