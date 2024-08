In virtù dei lavori di risemina del manto erboso dello stadio Curi resi necessari dalle alte temperature che hanno messo in sofferenza il terreno di gioco e in accordo tra le due società, AC Perugia Calcio comunica che la gara Pineto-Perugia, valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, si svolgerà presso lo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto domenica 18 agosto ore 20.

Si allega comunicato ufficiale della Lega.