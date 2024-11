Ecco il resoconto delle gare in cui sono stati impegnati i giocatori biancorossi:

Luca Di Maggio, capitano dell’Italia Under 20, protagonista che del successo in rimonta per 3-2 contro la Polonia che vale la seconda vittoria in Elite League (dopo quella all’esordio contro la Cechia);

Peter Amoran è entrato nei minuti finali nella vittoria per 2-0 della Svezia Under 21 contro l’Irlanda, gara amichevole.

(foto tratta dal sito figc.it)