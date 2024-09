NAZIONALI | VITTORIA PER DI MAGGIO, PAREGGIO PER PLAIA

Due i biancorossi in campo nelle scorse ore in questo periodo di impegni internazionali. Sono stati protagonisti con le rispettive nazionali: Matteo Plaia e Luca Di Maggio.

Successo per 2-1 dell‘Italia Under 20 contro la Cechia (più comunemente conosciuta come Repubblica Ceca) nella prima giornata del torneo Elite League, con Luca Di Maggio che, entrato al 58′, ha servito l’assist per la seconda rete degli Azzurri. Martedì a Rieti la sfida contro la Germania.

Sono 73 invece i minuti giocati, da titolare, da Matteo Plaia nel 2-2 dell’Italia Under 19 contro l’Inghilterra. Sabato (ore 15) c’è la Germania a Ludbreg.