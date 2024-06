NAZIONALI | AGOSTI E LICKUNAS CHIUDONO CON UNA SCONFITTA

Ultimi impegni con le rispettive nazionali per i giocatori biancorossi Adrian Lickunas e Louis Agosti.

La Lituania Under 19 chiude al terzo posto la Baltic Cup in virtù della sconfitta per 2-0 contro la Lettonia che vince la manifestazione riservata a questa categoria. Per Lickunas altra gara da titolare fino alla sostituzione avvenuta alla fine del primo tempo.

Ultimi venti minuti invece per Agosti che è entrato nel finale della gara che l’Australia Under 20 ha giocato contro il Cile, perdendo 2-1. L’amichevole si è disputata a Santiago del Cile e segue quella giocata alcuni gironi sempre nella capitale cilena. Per il centrocampista biancorosso terza presenze con i colori gialloverdi.

Anche per loro ora è tempo di riposo per poi ripresentarsi carichi al raduno di luglio agli ordini di mister Formisano.