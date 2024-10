MIRKO PIERI IN VISITA AL CURI

La Primavera di Juan Moll Moll nella giornata di ieri, vista la sosta di campionato, ha svolto un’amichevole contro una squadra di Terza categoria toscana, il Braccagni, nel cui direttivo è presente una vecchia gloria biancorossa, Mirko Pieri.

Per la cronaca la partita è finita 5-0 per i biancorossi ma l’attenzione è stata tutta per l’ex terzino, classe 1978, protagonista dell’annata 2000-2001 con il Perugia in Serie A all’epoca allenato da Serse Cosmi. 33 presenze che gli permisero, l’anno successivo, di approdare all’Udinese.

Al termine del test spazio ai ricordi con il saluto a tanti amici e un giro all’interno dello stadio “Curi”, insieme alla sua squadra, e a seguire al museo dove è stato accolto dal direttore generale biancorosso Hernan García Borras. Anche il tecnico Formisano ha voluto salutare l’ex grifone.