“Memorial nicola ferrero” | il bra vince il triangolare con cuneo e PERUGIA primavera

Secondo test stagionale per la Primavera biancorossa che da Bardonecchia, sede del ritiro, si è spostata nella città di Bra dove ha partecipato ad un triangolare, con i locali e il Cuneo, in memoria di Nicola Ferrero, giovane ragazzo scomparso prematuramente due anni fa.

Nella prima partita è il Bra, squadra che milita in Serie D, ad avere la meglio sul Cuneo (Eccellenza) ma solo ai calci di rigore, 4-3.

A seguire sono stati i ragazzi biancorossi di Moll Moll ad affrontare il Bra uscendo sconfitti per 2-0. Pronti via ed i giovani grifoni provano ad imporre il proprio gioco nonostante un sole cocente e la fisicità dei locali. Per almeno 25’ il Perugia non rischia molto, anzi, arriva anche bene fino alla trequarti senza, però, incidere.

Al 26’ il vantaggio del Bra con Burnescu con un tiro dal limite. Allo scadere del tempo intervento di Giorgetti che si appoggia sull’avversario nello stacco aereo e l’arbitro assegna il calcio di rigore che Costantino trasforma nonostante Romagnoli intercettati la traiettoria.

Nel match che ha chiuso il triangolare vittoria per 1-0 del Perugia contro il Cuneo grazie ad una rete siglata da Sadetinov all’interno dell’area. Tante le occasioni per la squadra di mister Moll Moll tra cui anche due fuorigioco molto dubbi. E ancora, un colpo di testa a due passi dalla porta sempre di Sadetinov e due interventi nelle rispettive aree di rigore non sanzionati.

La classifica finale: 1) Bra, 2) Perugia 3) Cuneo

Al termine del triangolare la signora Ferrero ha premiato i partecipanti e posato per una foto ricordo.

Prossimo appuntamento martedì 13 agosto ore 18 a Centallo (Cuneo) contro la formazione locale.