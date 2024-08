LATINA-PERUGIA | AL VIA LA VENDITA DEI TAGLIANDI

È iniziata alle ore 10 la vendita dei tagliandi per Latina-Perugia, gara valida per il primo turno eliminatorio Lega Pro, in programma domenica 11 agosto ore 21 allo stadio “Francioni” di Latina.

Il settore ospiti ha una capienza di 1500 spettatori. Il circuito di vendita è CIAOTICKETS. Il costo del tagliando è di 12 euro (non è prevista la prevendita). La vendita per tale settore terminerà sabato 10 agosto ore 19.

ACCREDITI STAMPA: inviare mail a ufficiostampa@latinacalcio1932.com includendo dati personali completi, recapito telefonico ed eventuali richieste specifiche entro le ore 19 di venerdì 9 agosto.