Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Formisano per la gara contro il Latina, in programma domenica 11 agosto ore 20 al “Francioni” (diretta su Sky Sport e Now TV):

Agosti, Amoran, Bacchin, Barberini, Bartolomei, Belia, Di Maggio, Gemello, Giunti, Yimga, Lickunas, Lisi, Marconi, Matos, Montevago, Morichelli, Palsson, Polizzi, Ricci, Seghetti, Squarzoni, Sylla, Torrasi, Viti