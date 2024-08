“LA TRADIZIONE CHE GUARDA AL FUTURO” | ECCO LE NUOVE MAGLIE BIANCOROSSE PER LA STAGIONE 2024/2025

Perugia, 7 agosto 2024 – “La tradizione che guarda al futuro”, è questo il tema che ha ispirato la nuova maglia gara per la stagione 2024/2025 presentata sui canali social biancorossi proprio in questi minuti.

La prima maglia, rigorosamente rossa e realizzata in tessuto poliestere/spandex, è ispirata alla stagione 1996/1997 e rivisitata in chiave moderna mantenendo l’alternanza rosso chiaro, rosso scuro. Sulla maglia sono presenti anche inserti in tessuto bianco sia sul fronte che sul retro, collo a “V” e fondo manica entrambi realizzati in costina elasticizzata. Sulla manica invece il simbolo del Grifo. Nell’interno la frase “Da le montagne digradanti in cerchio l’Umbria guarda” presente nel Belvedere Carducci, punto panoramico dal quale si ammira la parte meridionale della città e la valle Umbra.

La seconda maglia, bianca, fa riferimento al DNA, ovvero vuole rappresentare la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi tramandati di generazione in generazione. La maglia, a girocollo, presenta inserti rossi sul retro. Il fondo manica è in costina rosso elasticizzato.

La terza maglia, blu, è intrigante ed avvolgente con una banda biancorossa verticale e sia sul fronte che sul retro è presente una texture sublimata. Maglia a “V” con manica realizzata in costina elasticizzata bicolore.

Giallo, blu e nero con leggere righe sfumate le maglie del portiere.

Le nuove maglie esordiranno nella gara di Coppa Italia contro il Latina e saranno in vendita presso lo store AC Perugia Calcio, centro commerciale “Gherlinda” e online nel sito Frankie Garage a partire dalle ore 16 di mercoledì 7 agosto.

Il Club biancorosso ringrazia la signora Franca Sepio con il nipote Francesco Galante, il signor Claudio Papini Papi, il giovanissimo Alessandro, ragazzino della Scuola Calcio e grande tifoso del Grifo, per la disponibilità e cortesia dimostrata.

(foto Diego Peoli, citare la fonte in caso di pubblicazione)