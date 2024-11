INTITOLATO A CLAUDIO BUSSOLINI IL PERUGIA CLUB DEL CIRCOLO UNICREDIT

Claudio Bussolini era un grande tifoso del Perugia. I colleghi di lavoro e gli appartenenti al club biancorosso “100% Grifo Unicredit” lo hanno omaggiato intitolandogli il club che da oggi porterà il suo nome.

All’evento, organizzato in collaborazione con il Centro di Coordinamento Club Perugia rappresentato da Mauro Trampolini, erano presenti la moglie Sabrina e il fratello Mauro, il presidente del club Gianluca Pisello, il presidente circolo dipendenti Unicredit Gianluca Bartoccioli e i giocatori del Perugia Calcio Luca Gemello e Emanuele Torrasi, accompagnati dal team manager Massimiliano Rossi e dall’ufficio stampa della società.

Un incontro per ricordare Claudio ma anche per incitare e sostenere i giocatori biancorossi che hanno voluto omaggiare il club con una maglia e un gagliardetto ricevendo in cambio una targa a ricordo della serata.