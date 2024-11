IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ SUI CAMPI DELLA SERIE C | All’iniziativa verranno dedicate la 14a e la 15a giornata di Serie C NOW

Firenze, 7 novembre 2024. La Serie C aderisce alla campagna #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e giunta alla sua nona edizione, capace negli anni di promuovere la lettura nei più giovani, arricchendo il patrimonio bibliotecario delle scuole italiane con oltre tre milioni di libri.

Il campionato di Serie C NOW, che coinvolge 19 regioni, 60 città e milioni di persone tra tifosi e appassionati, aprirà le porte dei propri stadi in ben due giornate, la 14a e la 15a di andata, nei weekend dall’8 all’11 e dal 15 al 18 novembre 2024, quando i capitani ed il direttore di gara entreranno in campo con in mano i libri di #ioleggoperché, per poi donarli ai bambini che li accompagnano. Un cerimoniale pre-gara dedicato alla promozione della lettura, con tanto di grafiche Led, messaggio speaker e contenuti social, per invitare tutti a donare un libro dal 9 al 17 novembre alle biblioteche delle oltre 28mila scuole aderenti.

“Calcio, Cuore e Cultura sono le parole che ho voluto affiancassero il nuovo logo della Serie C sin dalla sua presentazione. Sono orgoglioso che le nostre città e i nostri sessanta stadi siano protagonisti della campagna #ioleggoperché – ha commentato il Presidente della Serie C,Matteo Marani -. La Cultura rappresenta ciò che tradizionalmente ha reso l’Italia il Paese del bello. Chi legge è un uomo più libero. È necessario che nei più piccoli si diffonda sempre più l’abitudine alla lettura, poiché è da ciò che si costruisce una società con radici solide. #ioleggoperché, progetto dell’Associazione Italiana Editori, va in questa direzione, e siamo fieri di poterne fare parte”.