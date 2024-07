AC Perugia Calcio piange la scomparsa di Giancarlo Guardabassi, 86 anni, fondatore di Radio Aut Perugia e pioniere più di mezzo secolo fa della radiofonia privata in Italia nonché cantante e compositore.

Giancarlo era noto per aver realizzato l’inno del Perugia per la sua prima promozione in Serie A.

Alla sua famiglia le più sentite condoglianze.