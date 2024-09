GIUDICE SPORTIVO | UN TURNO A MATOS

Perugia, 28 settembre 2024 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Lega Pro Perugia-Rimini, ha inflitto un turno di squalifica (e 500 euro di multa) a Ryder Matos “per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, protestava pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione”.

Pertanto il giocatore salterà la prossima partita di campionato contro la Vis Pesaro.