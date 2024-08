AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Giraudo.

Il difensore, classe 1998, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Cuneo, ha indossato le maglie di Torino, Vis Pesaro, Cittadella, Reggina, Vicenza, Ternana e Cesena.

In tutto 108 presenze in Serie C e 62 in Serie B.

Benvenuto in biancorosso Federico!