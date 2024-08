gemello è biancorosso!

AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Gemello.

Il portiere, classe 2000, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato a Savigliano il 3 luglio 2000, Gemello è arrivato al Torino nel 2016 dalla Fossanese. Dall’Under 16 alla Primavera, la crescita di Gemello è stata costante. Nella stagione 2018-19 è protagonista indiscusso in Primavera con 29 presenze e 8 clean sheet.

Il Torino lo cede prima in prestito alla Fermana (12 presenze in totale) e la stagione successiva al Renate (42 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff). Nelle ultime 3 stagioni in maglia granata impreziosite dall’esordio in Serie A contro la Fiorentina e a seguire altre due presenze nella massima serie.

Benvenuto in biancorosso Luca!