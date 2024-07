“FORZA PERUGIA SEMPRE” | AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2024/2025

DA LUNEDI 15 LUGLIO ORE 15:30 RINNOVA IL TUO POSTO PER SOSTENERE LA SQUADRA BIANCOROSSA

Perugia, 12 luglio 2024 – A.C. Perugia Calcio comunica che a partire da lunedi 15 luglio ore 15:30 avrà inizio la campagna abbonamenti FORZA PERUGIA SEMPRE per la stagione sportiva di Lega Pro 2024/2025.

La campagna abbonamenti sarà aperta per tutti i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Est (Gradinata), al momento chiusa per ristrutturazione.

Alcune novità sostanziali: prezzi ridotti, possibilità di abbonarsi anche online e, come sempre, un’attenzione particolare alle famiglie.

In particolare, vista la chiusura del settore Gradinata, per la Tribuna Laterale (sia lato Nord che lato Sud) è stato applicato un prezzo intermedio tra quello della Curva e quello della Tribuna Centrale con un ribasso del 50%. Ciò sia per la prelazione che per la vendita libera.

Esempio: intero in prelazione 2023/2024 euro 315, ora in prelazione prezzo 165 euro.

Prezzi ribassati anche over 65/donna (135 euro) e under 14 (112 euro).

Un taglio del 50% anche per il gruppo famiglia composto da padre, madre e due figli Under 14 che potranno acquistare il proprio abbonamento per un totale di 282 euro. E ulteriori vantaggi sono previsti anche per tutte le tipologie di famiglia.

Questa promozione è valida per il settore “Tribuna Ovest Nord/Sud”.

Si ricorda inoltre che non sarà prevista la “Giornata Biancorossa”.

FASE DI PRELAZIONE: dalle ore 15:30 del 15 luglio alle ore 23:59 del 25 luglio

FASE DI VENDITA LIBERA: dal 26 luglio (ore 15:30)

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO: per coloro che hanno caricato il vecchio abbonamento sul titolo digitale (Grifo Card) potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento sia online sia in biglietteria presso lo stadio mentre coloro che hanno vecchio abbonamento in modalità cartacea (pdf) dovranno recarsi SOLO IN BIGLIETTERIA.

Si raccomanda di presentarsi in biglietteria con il modulo di sottoscrizione già compilato per facilitare la procedura (si trova nel sito alla voce “Abbonamenti” oppure si può ritirare in biglietteria) e il tagliando del vecchio abbonamento.

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

lunedì 15, mertedì 16 e mercoledì 17 luglio dalle ore 15:30 alle 19:30 (no la mattina);

dalle ore 15:30 alle 19:30 (no la mattina); giovedì 18 e venerdì 19 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30;

dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30; sabato 20 luglio dalle 9:30 alle 13 (chiuso il pomeriggio);

dalle 9:30 alle 13 (chiuso il pomeriggio); domenica 21 luglio chiuso.

GRIFO CARD: sarà possibile sottoscrivere o rinnovare nuove Grifo Card.

DISABILI: saranno abbonati nei settori a loro assegnati, massimo 30 posti per possessori di Legge 104 e accompagnatore (se riportato su quest’ultima) e 8 posti, sempre con Legge 104 su sedia a rotelle (POH) nella piattaforma a loro riservata.

UNDER 6 (i nati dal 2018 in poi): dovranno sottoscrivere l’abbonamento (richiesto dal genitore) senza sostenere nessun costo ma non avranno diritto ad un posto a sedere.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.acperugiacalcio.it o recarsi in biglietteria.

Cordiali saluti

CLICCA QUI PER CONSULTARE I PREZZI