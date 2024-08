FORTINFISSI NUOVO BACK SPONSOR DEL PERUGIA CALCIO

Perugia, 14 agosto 2024 – A.C. Perugia e Lamaciste Srl, azienda titolare del marchio FORTINFISSI, annunciano di aver raggiunto l’accordo di partnership per la stagione sportiva 2024/2025.

L’azienda torna ad essere Official Back Sponsor del Club biancorosso dopo le stagioni dal 2016 al 2020.

Fortinfissi è uno dei marchi leader in Italia nella produzione e commercializzazione di serramenti in PVC ed alluminio per il settore residenziale. Dal nuovo quartier generale alle porte di Perugia vengono prodotti serramenti di altissima qualità che vengono distribuiti in tutte le parti d’Italia e all’estero fino agli USA.

Stefano Gatti, amministratore delegato di Lamaciste SpA proprietaria del marchio: “Siamo felici di essere tornati a supportare la squadra della nostra città. Oltre l’aspetto commerciale c’è anche la componente emozionale dell’essere tifoso quindi abbiamo deciso di stare vicino al Club in questo nuovo tentativo di risalita. Il rapporto con il presidente Santopadre è sempre stato buono e credo proprio che ci divertiremo”.

Una grande soddisfazione per il Club biancorosso poter ospitare un marchio umbro e perugino sulla maglia ufficiale, diventato sinonimo di qualità ed eccellenza nel proprio settore e che ha negli ultimi anni raggiunto grandi traguardi a livello locale, nazionale ed internazionale.