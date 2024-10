FEMMINILE | TUTTO PRONTO PER IL PRIMO IMPEGNO STAGIONALE

Ai nastri di partenza anche la squadra femminile biancorossa che è pronta ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza.

Alla guida delle ragazze è stato chiamato Riccardo Treppaoli, già da alcuni anni tecnico Academy e collaboratore delle giovanili.

Si inizia con la Coppa Italia di Eccellenza che vedrà la partecipazione, oltre che del Perugia, anche di Women Gualdo, Santa Sabina, Nuova Alba e Nestor, tutte inserite in un unico girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Si qualificano alle semifinali le prime quattro del girone. Per le biancorosse esordio in casa del Women Gualdo, domenica 20 ottobre ore 15, presso l’impianto sportivo di Cerqueto di Gualdo Tadino.

Da alcune settimane il gruppo biancorosso si sta allenando presso il centro sportivo per conoscersi meglio e trovare la migliore condizione atletica.

Questa la rosa del Perugia: Portieri: Cerasa. Difensori: Bernabei, Ceccarelli, Gigli, Servettini, Valentini, Carocci, Temperini, Bufaloni. Centrocampisti: Acosta, Baldoni, Borrini, Freddo, Tardioli, Gigliarelli. Attaccanti: Yimga, Bovini, Del Prete, Zonaria, Rapastella, Properzi, Maselli, Youssef.

Direttore: Mauro Lucarini. Allenatore: Riccardo Treppaoli. Collaboratore motorio: Emilio De Maio. Collaboratore portieri: Alice Antonelli