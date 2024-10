FEMMINILE, COPPA ITALIA | GUALDO WOMEN-PERUGIA 0-0

Inizia con un pareggio per 0-0 la stagione della squadra femminile del Perugia Calcio nella prima gara di Coppa Italia di Eccellenza. Un buon punto anche se c’è rammarico per il rigore fallito dalla Properzi.

Partita avvincente anche se giocata su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Il Gualdo Women, forte del fattore campo, ha iniziato forte cercando di mettere in difficoltà le ragazze guidate da mister Riccardo Treppaoli senza però riuscirci.

Dalla metà del primo tempo in poi c’è stata una sola squadra in campo ovvero il Perugia che ha tenuto testa all’avversario chiudendo ogni varco giocando palla a terra. Zonaria in due occasioni non è riuscita a sbloccare il risultato sola davanti al portiere avversario, poi l’occasione del rigore fallito che poteva sbloccare la gara. Alla fine è 0-0.

Ora testa al prossimo impegno che vedrà il Perugia affrontare il Santa Sabina domenica 27 ottobre ore 17:30 al centro sportivo “Paolo Rossi”.

Questa la formazione scesa in campo: Cerasa, Valentini, Carocci, Temperini, Bufaloni, Acosta (39′ st Gigli), Properzi (45′ st Bernabei), Tardioli (22′ st Freddo), Gigliarelli (34′ st Del Prete), Zonaria, Yimga. A disp.: Ceccarelli, Borrini, Maselli, Rapastella, Bovini. All. Treppaoli