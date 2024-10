FEMMINILE, COPPA ITALIA 2^ GIORNATA | PERUGIA-SANTA SABINA 2-1

Dopo il pareggio ottenuto nella prima giornata di Coppa Italia Eccellenza per 0-0 arriva la prima vittoria per le ragazze di Riccardo Treppaoli, 2-1 contro il Santa Sabina.

Ottima prestazione sotto il profilo dell’impegno e della determinazione soprattutto del reparto offensivo. La prima rete è arrivata al 43′ del primo tempo, al termine di un’azione che ha lanciato Zonaria sola contro il portiere, diagonale imparabile. Il raddoppio è avvenuto al 33′ della ripresa con un calcio piazzato di Bovini da circa 25 metri. Il Santa Sabina nel finale ha accorciato le distanze ma ormai non c’era più tempo per recuperare.

La Coppa Italia prosegue ma il Perugia osserverà un turno di riposo nel prossimo weekend per poi tornare in campo domenica 10 novembre in casa della Nuova Alba.

Questa la formazione scesa in campo: Cerasa, Carocci, Bufaloni, Servettini (12′ st Gigli), Temperini, Acosta, Properzi (37′ st Borrini), Gigliarelli, Zonaria (45’st Maselli), Tardioli (19′ st Bovini), Del Prete (28′ st Rapastella). A disp.: Ceccarelli, Valentini, Baldoni, Youssef. All. Treppaoli