DOPPIA SEDUTA E TEST MEDICI

La preparazione del gruppo di mister Formisano ha vissuto la prima giornata di intenso lavoro per i calciatori.

Infatti oggi era in programma una doppia seduta. Al ritrovo mattutino controllo del peso e poi tutti in campo lavorando su attivazione coordinativa e tecnica, partita 7 vs 4 con sponde, altre partitelle a tema ed esercitazioni tecniche a metà campo. Nel pomeriggio invece allenamento in palestra a gruppi.

Per i portieri lavoro podalico e a seguire esercitazioni con la squadra.

Proseguono anche i test medico sportivi, questa volta sotto la supervisione del Dr. Mauro Faleburle.

Giovedì e venerdì è in programma un’unica seduta giornaliera, ore 9.30, mentre sabato (orario da definire) è prevista la partenza per il ritiro di Bagno di Romagna, ritiro che si protrarrà fino al 30 luglio. La squadra alloggerà nell’accogliente struttura alberghiera “Hotel delle Terme Santa Agnese” che si trova nel centro del borgo romagnolo.

Il programma delle amichevoli è in fase di definizione.

Le sedute di allenamento si svolgeranno presso il campo sportivo della società Asd Bagno di Romagna, poco distante dalla struttura ricettiva.