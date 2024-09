←

Prev: "in questa categoria non c’è il Var e determinati episodi possono trarre in inganno l’arbitro. Souare doveva accompagnare il giocatore avversario ma rivedendo le immagini il contatto è inesistente. IL GOL SUBITO POTEVA TAGLIARCI LE GAMBE INVECE I RAGAZZI hanno fatto una grande prestazione, sono orgoglioso di loro”