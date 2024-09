CARPI-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

La società AC Carpi comunica che i biglietti per la sfida interna contro il Perugia, prevista per Domenica 8 Settembre alle ore 18:30 e valida per la 3^ giornata del Girone B di Serie C Now, sono disponibili in prevendita da Giovedì 5 Settembre, sul circuito Vivaticket (clicca sulla scritta Vivaticket) al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/carpi-perugia/244291?culture=it-it.

Ai tifosi ospiti sarà riservato il settore “Curva Est”, al prezzo di 15€ (ridotto 13€), con tagliando acquistabile ESCLUSIVAMENTE in prevendita sulla piattaforma Vivaticket e nei suoi punti venditi fisici, entro e non oltre le ore 19 di Sabato 7 Settembre.

NOTA BENE: Hanno diritto ad usufruire del biglietto ridotto: donne, under 18 (nati dal 2007 al 2010), over 65 (nati dal 1959) e disabili <75%

Gratis: Under 14 (nati dal 2011 al 2024), disabili >75% e accompagnatore (necessario passare in biglietteria al fine di ritirare il tagliando gratuito)