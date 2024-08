AC Perugia Calcio informa ufficialmente che, come disposto dalla Lega Pro in data odierna, la partita contro il Latina, valida per il primo turno di Coppa Italia con calcio d’inizio inizialmente previsto per domenica alle ore 21 allo Stadio Francioni, è stata anticipata alle ore 20 per esigenze televisive.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.