BENVENUTO AMORAN!

AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Peter Amoran.

Il difensore classe 2004 è nato ad Abuja (Nigeria) ma ha scelto la nazionale svedese con cui ha cominciato a giocare nelle selezioni giovanili: 4 presenze in U18, 8 in U19 e 3 in U20. Con la sua precedente società, l’Östersunds FK, ha disputato anche 13 presenze nella Serie B svedese.

Dal 2022 al Parma dove ha totalizzato oltre 50 presenze in Primavera.

Benvenuto in biancorosso Peter!