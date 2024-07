BAGNO DI ROMAGNA | DAY 4

Prosegue spedito il ritiro biancorosso a Bagno di Romagna.

Il sole è tornato a farsi sentire ma sia staff che atleti tengono alto ritmo e intensità. Mattinata dedicata ad un importante lavoro aerobico a cui è seguita un’esercitazione sulle palle inattive.

Prima della ripresa al pomeriggio, la squadra ha ricevuto la visita di Andrea Fiumana e Alberto Pomini, in rappresentanza dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) che si sono intrattenuti con i giocatori.

Poi tutti in campo per la seduta tecnico tattica visto anche l’imminenza del primo test stagionale, in programma mercoledì 24 luglio ore 17:30 a Pieve Santo Stefano contro il Sulpizia.

Nonostante l’impegno pomeridiano, domani mattina la squadra tornerà di nuovo in campo.