ASSEMBLEA ACADEMY | IL PRIMO INCONTRO DELLA STAGIONE PER LE AFFILIATE

Perugia, 25 ottobre 2024 – Si è svolta presso il Comitato regionale umbro l’assemblea generale delle società affiliate al Perugia Calcio che fanno parte del progetto Academy.

Un appuntamento che è stato accolto con grande entusiasmo da tutte le componenti societarie e istituzionali.

“Sono contento per il lavoro che è stato fatto fin qui – ha dichiarato il neo presidente biancorosso Javier Faroni.Quando mi sono interessato al Perugia una delle cose che mi ha colpito di più è stata l’Academy. Ne ho viste tante in giro di Academy ma qui mi ha impressionato la passione, in particolare quella di Mauro Lucarini. Ci dedicheremo alla crescita dei ragazzi. Vogliamo creare una collaborazione non solo da un punto di vista metodologico ma anche tecnologico in modo da avvicinarci ancora di più a voi. Sappiate che il Club è sempre aperto, tutto lo staff Academy è sempre pronto a rispondere alle vostre esigenze. Colgo l’occasione anche per salutare l’assessore Vossi perchè per una persona che viene da lontano sapere la vicinanza delle istituzioni e della sindaca è molto importante”.

Prima assemblea anche per il direttore generale Hernan Garcia Borras. “Ringrazio tutti quelli che quotidianamente lavorano in Academy a partire da Lucarini. Ci saranno dei cambiamenti in alcune situazioni di lavoro ma il Club supporterà lo staff Academy”.

Il tecnico biancorosso Alessandro Formisano ha portato il proprio saluto facendo foto e firmando autografi ai presenti. “Io mi sento più uno di voi – ha iniziato scherzando – perchè ho iniziato dal settore giovanile. Essendo qui a Perugia ormai da cinque anni conosco il percorso dell’Academy e il progetto. Soprattutto in questi ultimi anni qui a Perugia stiamo credendo molto nei giovani (dieci in prima squadra) e continuiamo nel percorso di crescita. C’è un unione con voi affiliate molto forte che parte proprio da voi e ritorna ancora più potente”.

“Prima di arrivare tra i professionisti sono stato tra i dilettanti – aggiunge Paolo Bartolomei – e vi ringrazio per quello che fate quotidianamente per i ragazzi. Una raccomandazione però: di non illuderli, di essere sinceri, di farli crescere come persone e come uomini perchè non tutti arriveranno nei professionisti”.

Anche il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli ha parlato alle società. “Prima di tutto un ringraziamento a Mauro Lucarini che è l’artefice di tutto questo. Mi preme sottolineare il concetto di famiglia e di accoglienza che si è creato con le società. Stiamo creando un percorso con la prima squadra che è iniziato dal settore giovanile e dall’Academy e che ha portato alcuni dei ragazzi a calcare il prato del “Curi”.

Il saluto istituzionale è arrivato dall’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi che ha sottolineato come “l’amministrazione comunale è sempre vicina a queste iniziative e ai giovani. Grazie per essere qui”.

Così il responsabile del settore giovanile Giovanni D’Andrea: “Siete un asset importante del Perugia, è un piacere confrontarmi con voi durante l’anno. Le persone che sono qui a parlare provengono tutte dal settore giovanile“.

La chiusura non poteva che essere affidata a chi porta avanti da ben 14 anni il progetto Academy ovvero il responsabile Academy Mauro Lucarini, in alcune circostanze più emozionato del solito. “Grazie per esserci ancora dopo tanti anni sempre con la stessa passione e entusiasmo. Ciò è possibile grazie al lavoro di squadra di tutto lo staff”.

Durante la serata sono state premiate tutte le società in base agli anni di militanza con il Perugia. Per ciascuna società una foto con Faroni, Formisano, Giugliarelli e Bartolomei.

Un ringraziamento particolare allo speaker Roberto Malvagia che ha condotto la serata e a tutto lo staff Academy per l’organizzazione e l’accoglienza.