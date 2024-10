ASCOLI-PERUGIA | INFO BIGLIETTI – MERCOLEDI 16 OTTOBRE POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE LE GRIFO CARD

Sono in vendita, a partire dalle ore 16 di lunedì 14 ottobre, i biglietti per la partita ASCOLI – PERUGIA, valevole per la 10^ giornata del campionato Serie C NOW, in programma sabato 19 ottobre, alle ore 15, allo Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Circuito di vendita TICKETONE

Capienza settore ospiti 565 posti

Settore ospiti t ariffa unica 14,00 euro (+ spese di commissioni)

(+ spese di commissioni) Chiusura delle vendite fissata per le ore 19 di venerdì 18 ottobre

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Perugia esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’ “A.C. Perugia Calcio”

Incedibilità titoli di ingresso

AC Perugia Calcio informa inoltre che nella giornata di mercoledì 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 19 presso la biglietteria sarà possibile sottoscrivere o rinnovare le Grifo Card

STRISCIONI-COREOGRAFIE-TAMBURI-MEGAFONI: Nel sito della società Ascoli potete trovare il modulo richiesta autorizzazione e la normativa in vigore