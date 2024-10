Sarà il signor Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera a dirigere Ascoli-Perugia, gara valida per la 10^ giornata del campionato Serie C NOW in programma sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca“.

A coadiuvarlo gli assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Federico Linari di Firenze. Quarto ufficiale sarà Matteo Dini di Città di Castello.